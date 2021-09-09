Погода на 9 сентября 2021 года в Анапе: воздух прогреется до рекордных отметок за месяц Фото: Максим ПЕСКОВ

Температура в Анапе ставит новые рекорды. Уже в четверг воздух на курорте прогреется до рекордных отметок. Так тепло этой осенью в городе еще не было.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 9 сентября 2021 года в Анапе.

- Максимальная температура воздуха днем составит 26 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Также на курорте ожидается штиль. Порывы ветра не превысят 4-6 м/с.