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Новый дом культуры появится в Лазаревском районе. Об этом сообщали глава Сочи Алексей Копайгородский в телеграме. Он находится с рабочим визитом в районе.

- Обсудим перспективы строительства в селе собственного дома культуры. Земельный участок для возведения значимого объекта мы уже подобрали, – написал мэр.

Он добавил, что пока досуговая и культурная деятельность в селе Сергей-Поле ведется в СОШ №85.

- Передадим в ведение сочинского водоканала резервуары насосной станции для дальнейшей модернизации и эксплуатации, – добавил Алексей Копайгородский

Он отметил, что это улучшит качество и надежность местной системы водоснабжения.