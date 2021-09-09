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Рекомендации по обрезке деревьев появились в Краснодаре. Их представил Общественный совет по озеленению. Об этом сообщает мэрия города.

- Главное, чтобы эти рекомендации исполнялись вне зависимости от того, кто ведет работы, — рассказала председатель Общественного совета по озеленению Елена Шувалова.

Отмечается, что документ будет направлен на рецензирование в профильные институты и вузы. После этого рекомендации могут быть добавлены в Правила благоустройства Краснодара и войти в техзадания для подрядчиков.

Также общественники предложили увеличить время ухода за деревьями по муниципальному контракту: с двух до трех лет. Пока подрядчики следят за саженцами на протяжении 700 дней. Если деревья гибнут, они высаживают новые.