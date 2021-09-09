Ушаковцы всегда впереди!

Фото: Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова.

На суд высокой комиссии были представлены изыскания юных талантов в сферах проектирования, постройки, ремонта, утилизации морских судов и нефтегазовых сооружений, охраны окружающей среды и безопасности судоходства в целом. Участие принимали студенты девяти ведущих отраслевых вузов страны.

Название работы Артема: «Использование цифровой модели для получения диагностической информации о судовом синхронном генераторе». Для непосвященных - сложно, для ушаковца – одна из многих, увлекательных тем. Научно-практическими исследованиями курсант увлекся на втором курсе. В вузе для этого есть все необходимое: прекрасно оснащенные лаборатории кафедры «Эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики», специальная аэрогидродинамическая лаборатория и компания единомышленников – студенческое сообщество факультета.

Учащиеся Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова не в первый раз занимают ведущие места в конкурсе Регистра. Среди призеров и победителей - курсанты Факультета эксплуатации водного транспорта и судовождения Владимир Попович (2016) и Олег Афонин (2017).

О своей победе Артем Фищенко узнал спустя четыре дня после получения красного диплома. На этом двойном празднике останавливаться не собирается: парень уже поступил в аспирантуру, а значит - впереди еще много открытий!