Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2021 11:07

Сотрудница банка обналичила маткапитал на девять миллионов рублей и пошла под суд на Кубани

Ближайшие пять лет она проведет за решеткой
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудница банка обналичила маткапитал на девять миллионов рублей и пошла под суд на Кубани

Сотрудница банка обналичила маткапитал на девять миллионов рублей и пошла под суд на Кубани

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудница банка обналичила маткапитал на девять миллионов рублей и пошла под суд. Ближайшие пять лет она проведет за решеткой.

Отмечается, что сотрудница финансовой организации в Апшеронске обналичивала сертификаты на получение материнского капитала. Общая сумма ущерба составила около девяти миллионов рублей. Незаконные действия женщины пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и отдела в Туапсе управления уголовного розыска ГУ МВД России по краю.

Отмечается, что в отношении сотрудника финансовой организации было возбуждено уголовное дело. Она обвинялась в мошенничестве. Решением суда женщину приговорили к пяти годам лишения свободы.