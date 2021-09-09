Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Кавказском районе благоустроили площадь у Дома культуры. Это сделали в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Территория была приведена в порядок в поселке им. М. Горького. Специалисты завершили демонтажные и земляные работы. Они установили бордюры, уложили тротуар и высадили деревья. В общей сложности благоустроено свыше 11 тысяч квадратных метров.

- Всего в этом году по нацпроекту в крае обновят 232 территории. 80% из них находятся в сельских поселениях, - сообщил заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Дунаев.

Отмечается, что на территории у Дома культуры появилась современная площадка.