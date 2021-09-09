На Кубани мошенники похитили восемь земельных участков на 4 млн рублей

Мужчин ждет суд

Восемь земельных участков на 4 млн рублей похитили двое жителей Крымска. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского края.

- Двое мужчин предоставили в местную администрацию поддельные договоры купли-продажи земельных участков площадью порядка 4 тысяч квадратных метров. Затем незаконно оформили землю в собственность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

Факт хищения прокуратура выявила после проверки. Сейчас в отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Фальсификация доказательств по гражданскому делу». Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося.