Жителя Кубани оштрафовали на полмиллиона рублей за незаконную ловлю рыбы

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

Житель Краснодарского края незаконно рыбачил на берегу Кизилташского лимана в районе поселка Веселовка Темрюкского района. Инспекторы задержали мужчину и изъяли больше 4 тысяч рыбешек и креветок. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

- Мужчина причинил особо крупный ущерб. Он ловил рыбу на цилиндрические сети, инспекторы изъяли два вентеря. Также пересчитали, что в ведрах находилось 850 бычков, 3300 креветок и три камбалы-глосса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

Ущерб, причиненный государству и водным биологическим ресурсам, оценили в 405 540 рублей. Мужчину уже осудили, ему назначен штраф в полмиллиона рублей. Кроме того, осужденный обязан полностью возместить ущерб государству.