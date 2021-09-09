Водитель на иномарке протаранила женщину с ребенком на тротуаре на Кубани

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Жуткая авария случилась утром в четверг, 9 сентября, в Тихорецке. Местная жительница не выдержала безопасную дистанцию и протаранила двух человек - женщину с ребенком, которые шли по тротуару.

- В отношении водителя составлен административный протокол за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД, – рассказала "КП" – Кубань" начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Виновницей аварии стала 51-летняя местная жительница. В результате ДТП она не пострадала. Женщину с ребенком доставили в ближайшую больницу.