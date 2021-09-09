Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2021 12:39

Клиенты ВТБ в Краснодарском крае на 30% увеличили спрос на ипотеку

В целом по стране банк выдал за это время около 700 млрд рублей
Евгения СОРОКА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Клиенты ВТБ на Кубани за восемь месяцев года оформили более 5,5 тыс. ипотечных сделок на 14,3 млрд рублей, что почти на треть выше результата аналогичного периода прошлого года. В целом по стране банк выдал за это время около 700 млрд рублей.

С начала года продажи ипотеки в российских банках превысили 3,5 трлн рублей, увеличившись к январю-августа прошлого года на 62%. По оценке аналитиков ВТБ, к концу года объем продаж на рынке может достигнуть рекордных 5 трлн рублей.

В августе выдачи ипотеки в России, по предварительным данным, составили 445 млрд рублей, что на 13% выше значений прошлого августа и сопоставимо с показателями июля текущего года. Клиенты ВТБ в августе провели сделки на 86,5 млрд рублей, что на 14% выше результата за аналогичный период прошлого года. ВТБ в Краснодарском крае выдал 1,8 млрд рублей, что на 29% выше августа прошлого года.

Регионами-лидерами по объему выданных кредитов за этот период стали Москва и Московская область (253,6 млрд рублей), Санкт-Петербург и область (58,7 млрд), Новосибирская область (26,1 млрд), Республика Татарстан (21,6 млрд) и Свердловская область (18,6 млрд).

В августе спрос на ипотеку с господдержкой остался на уровне июля. По сравнению со среднемесячным уровнем первого полугодия объем выдач в рамках программы сократился на 64%. Спрос сместился в сторону семейной ипотеки, которую с 1 июля могут оформить семьи с одним ребенком. С начала года ВТБ выдал по ней более 33 млрд рублей, доля программы в общем объёме продаж удвоилась и сейчас составляет почти 10%. В целом за восемь месяцев года ВТБ выдал по ней 9,3 тыс. кредитов на 33,2 млрд рублей.

Еще одним драйвером роста продаж остается рефинансирование, на которое за 8 месяцев года приходится каждая третья ипотечная сделка в ВТБ. За этот период более 68 тыс. клиентов других банков снизили платежную нагрузку, переведя свои кредиты в ВТБ на сумму 152 млрд рублей.

- Рекордным месяцем продаж ипотеки в этом году остается июнь, когда завершалась льготная госпрограмма в ее изначальном виде. Июль и август оказались сопоставимыми по объему проведенных сделок, но мы видим, что рынок постепенно адаптируется к новым условиям кредитования. Расширенная программа господдержки семей с детьми, сезонные предложения от банков и застройщиков и дисконты при использовании цифровых сервисов поддерживают доступность жилья для населения. Осенью для ипотеки начинается традиционный «высокий сезон» и с учетом среднего объема выдач минимум в 400 млрд рублей в месяц, у рынка есть все шансы поставить исторический рекорд в 5 трлн рублей продаж по итогам 2021 года, – комментирует Евгений Дячкин, вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса.