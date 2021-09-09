В Сочи суд признал блогера и юриста виновными в вымогательстве 300 тыс у бизнесмена

Из архива "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Сочи окончил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Вахтанга Езугбая и Николая Щербакова, обвиняемых в вымогательстве, совершенном группой лиц в крупном размере.

Как следует из приговора суда, весной 2020 года подсудимые потребовали у представителя ТРЦ «Торос-Холл» 300 тысяч рублей. Получив «откуп», они обещали удалить сведения о якобы противоправной деятельности торгово-развлекательного центра из сети. Юриста и блогера полицейские задержали с поличным в момент передачи денег. Езугбая в судебном заседании вину признал в полном объеме, Щербаков – от дачи показаний отказался.

- Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы защиты и обвинения, суд признал подсудимых виновными в инкриминируемом преступлении и назначил им наказание в виде лишения свободы: Езугбая – 4 года, Щербакову - 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили «КП» - Кубань» в Краснодарском краевом суде.

Приговор в законную силу еще не вступил.