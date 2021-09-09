В центре Сочи с 10 по 28 сентября ограничат движение из-за «Кинотавра»

Фото: sochi.ru

С 18 по 25 сентября в Сочи пройдет деловой кинофорум «Кинотавр». В связи с мероприятием за Зимним театром ограничат движение транспорта. Но одна полоса будет перекрыта немного дольше - с 10-го по 28-е число. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

- В Сочи ограничат движение транспорта в связи с проведением мероприятия «Кинотеатр под открытым небом» в рамках кинофорума. Временное ограничение связано с подготовкой и проведением фестиваля, - отметили в мэрии.

Стоит отметить, что одностороннее движение введут с 22:00 часов 10 сентября до 19:00 часов 28 сентября.

Программа фестиваля включает конкурсные показы полнометражного, короткометражного и жанрового кино, презентацию сериальных проектов, мастер-классы, пресс-конференции.

Гостей фестиваля поселят в отеле в центре Сочи и сделают ставку на ЗОЖ: утренняя йога на пляже, зарядка, морские купания, солнечные и воздушные ванны, теннисные турниры и другие спортивные игры.