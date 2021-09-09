Участниками нацпроекта «Производительность труда» стали 30 краснодарских предприятий

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сразу 30 краснодарских предприятий стали участниками нацпроекта «Производительность труда». Среди них - научно-производственные, пищевые и торговые организации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Национальный проект рассчитан на увеличение роста производительности на малых, средних и крупных предприятиях с помощью внедрения технологий бережливого производства.

Данный проект реализуется в краевой столице на протяжении трех лет. И завершить его планируют до 2024 года.

— Опыт показывает, что на тех же площадях, с тем же оборудованием и численностью работников, но модернизируя производственную цепочку, можно увеличить производительность труда, получить дополнительную прибыль, и как результат — повысить заработную плату работникам. Администрация города будет продолжать активную работу по привлечению предприятий кубанской столицы к участию в национальном проекте, — сообщила начальник управления экономики Елена Васильченко.