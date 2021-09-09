Фото: сайт администрации Сочи

1,8 млн рублей выделили на благоустройство памятной стелы в Сочи. Работы по обустройству общественной территории начались в Измайловке. Об этом сообщает мэрия курорта.

- На благоустройство Раздольского сельского округа Хостинского района из казны города выделено более 3 млн рублей. 1,8 миллионов освоят, приведя в порядок стелу в Измайловке, - пояснили в мэрии.

- Планируем уложить тротуарную плитку, сделать ограждение, а также смонтировать освещение мемориала, - подчеркнул глава Раздольского сельского округа Павел Корелов.

Не забудут и про другие села округа. Оставшиеся 1,3 миллиона рублей потратят на модернизацию детских игровых площадок в Семеновке, Краевско-Армянском, Прогрессе и Богушовке.