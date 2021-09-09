«Россети Кубань» подготовили к зиме восемь крупных питающих центров Белореченского района

Фото: «Россети Кубань»

Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» выполнили ремонт и техническое обслуживание восьми высоковольтных подстанций в Белореченском районе Краснодарского края. Проведенные работы позволили повысить надежность энергоснабжения более 100 тысяч человек.

Специалисты отремонтировали подстанции 110 кВ «Очистные сооружения» и «Промзона», 35 кВ «Беляевская», «Пшехская», «Великое», «Бжедуховская», «Школьная» и «Степная».

На питающих центрах энергетики провели капитальный ремонт и замену устаревшего подстанционного оборудования – выключателей, трансформаторов, разъединителей, секций шин и других элементов. По завершении технических мероприятий специалисты выполнили покраску конструкций, очистку и благоустройство прилегающих к подстанциям территорий, обновили диспетчерские наименования и знаки.

– Капитальный ремонт подстанционного оборудования позволит обеспечить надежность работы питающих центров в предстоящий зимний пик нагрузки на энергосистему. Это залог стабильного энергоснабжения социально значимых объектов и населения Белореченского района, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения свыше 520 тыс. человек. В зоне ответственности филиала – 59 подстанций 35-110 кВ и 2097 трансформаторных пункта напряжением 6-10/0,4 кВ. Общая установленная мощность – 971 МВА.