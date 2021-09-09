Фото: администрация Сочи

Студентам Сочи медики рассказывают о необходимости вакцинации от коронавируса. Лекции проходят по поручению главы региона. В течение месяца специалисты в области здравоохранения посетят все вузы и ссузы Сочи. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

- Медики уже побывали на базе СГУ и рассказали юношам и девушкам о необходимости своевременной вакцинации от коронавирусной инфекции. Студенты СГУ могут сделать это в стенах альма-матер, - пояснили в мэрии.

В планах медиков посещение еще нескольких вузов курорта. Первый пункт вакцинации для студентов на курорте открылся на базе Сочинского госуниверситета. Примеру старейшего вуза планируют последовать и другие высшие учебные заведения города.

Прошли лекции и в Сочинском медицинском колледже. Будущим коллегам рассказали о видах вакцины и процессах ее воздействия на организм.

- Вирус «помолодел» и чаще стал поражать молодежь. Кроме того, инфекция стала более заразной и легче «прилипает» к человеку. Смертность от заболевания возросла в разы, поэтому всем, у кого нет противопоказаний, – необходимо срочно привиться, - сообщила доктор медицинских наук, профессор Галина Брюханова.

Напомним, что сегодня в Сочи открыто 34 пункта вакцинации, в том числе три мобильных. По данным мэрии более 170 тысяч горожан уже привились от «ковида».