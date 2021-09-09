Для работы в больницах Краснодарского края привлекут свыше 5 тысяч медиков к 2025 году

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» в больницах Краснодарского края пополнят кадровый резерв. К 2025 году на работу в медицинских учреждениях планируют привлечь свыше 5 тысяч медработников. Среди них - 1500 врачей и около 4 тысяч специалистов со средним образованием. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

– В 2021 году планируется приобрести 94 квартиры в 47 учреждений. Достаточно успешно реализуем программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В 2020 году 467 медработников переехали работать в сельские территории и получили единовременные выплаты. В 2021 году планируем заключить 440 договоров о предоставлении выплаты, – заявил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Евгений Филиппов также отметил, что на сегодняшний день в регионе реализуется нацпроект «Здравоохранение», благодаря которому в этом году в краевых больницах появятся более 70 единиц нового оборудования на общую сумму 747,7 млн рублей.