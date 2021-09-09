В Сочи травмированного туриста спасатели несли на носилках полкилометра

Спасатели эвакуировал туриста с горы Псеашха Сахарный. Фото: ЮРПСО МЧС России

В Сочи спасатели эвакуировали 35-летнего мужчину с горы Псеашха Сахарный. Турист оступился, упал и не мог самостоятельно передвигаться. Его друг вызвал специалистов, которым пришлось разворачивать целую спасательную операцию.

- 8 сентября в 16:00 бортом Ка-32 спасатели ЮРПСО и вертолетчики Южного авиационно-спасательного центра вылетели с базы отряда в предполагаемое место нахождения туриста, но в связи с неблагоприятными погодными условиями – низкой облачностью - подлет к пострадавшему был невозможен, - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Часть пути до травмированного туриста спасатели проехали на автомобиле высокой проходимости. Затем, когда дорога закончилась, пошли пешком. В это же время к месту происшествия выдвинулась еще одна группа спасателей Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России.

Только в 22 часа удалось добраться до пострадавшего. Он находился на высоте 2600 метров. Как выяснилось при осмотре, мужчина повредил спину и получил черепно-мозговую травму. На месте ему была оказана первая медицинская помощь.

Медлить было нельзя, и спасатели понесли туриста на носилках до базы на Красной Поляне. Утром 9 сентября, когда рассвело, его эвакуировали на вертолете в Сочи, где передали врачам скорой помощи.