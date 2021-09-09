На Кубани у водителя нашли пистолет без документов

Фото: Краснодарский филиал «УВО Минтранса России».

Стрелки команды «Тамань» ведомственной охраны Минтранса России предотвратили попытку провоза газового пистолета. Как стало известно, в поле зрения сотрудников ведомства попал водитель с номерами Саратова. При осмотре вещей в салоне авто обнаружили оружие. А в багажнике нашли еще и патроны к нему.

- А вот документов, разрешающих иметь при себе найденный «ИЖ-77-8», в машине не было, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист по связям с общественностью Краснодарского филиала «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк.

В итоге на нарушителя составили акт за провоз запрещенных предметов, представляющих угрозу жизни граждан. Водителя задержали и передали сотрудникам линейного отдела полиции.