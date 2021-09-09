Водитель иномарки устроил массовое ДТП в центре Краснодара Фото: Сергей ГАПОН

Водитель иномарки устроил массовое ДТП в центре Краснодара. Из-за аварии было парализовано движение на улице Кузнечной.

ДТП произошло в четверг, 8 сентября, около 8 часов утром.

- 52-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris двигался по улице Янковского со стороны Промышленной в сторону Северной, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе городской полиции.

Во время поворота на улицу Кузнечную мужчина столкнулся с Kia Сeed. Он двигался во встречном направлении и имел преимущество. Иномарки столкнулись.

После аварии водитель Hyundai Solaris вышел из машины, чтобы увидеть повреждения. Но забыл поставить автомобиль на тормоз. После этого «кореец» покатился и врезался в Kia Venga. Она объезжала участников ДТП.

В результате аварии никто не пострадал. На виновника ДТП – водителя Hyundai Solaris – было составлено два административных протокола.