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За работу во время пандемии накажут владельцев развлекательных центров в Краснодаре и Новороссийске. Об этом сообщает краевой департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Отмечается, что в Новороссийске не прекращала работу детская игровая комната. Она находилась в одном из торгово-развлекательных центров на улице Ленина, 47. Владелец заведения уже получил административный протокол за «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Также не закрылся на время пандемии детский центр развлечений на улице Архитектора Петина в Краснодаре. В отношении владельца заведения проводится административное расследование.