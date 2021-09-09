Более 20 кг наркотиков изъяли с начала года сочинские полицейские

Фото: администрация Сочи

С начала 2021 года сотрудниками полиции на курорте выявлено около 500 преступлений, связанных с оборотом наркотиков, из них свыше 320 относятся к категории тяжких и особо тяжких.

Из незаконного оборота изъято более 20 килограмм наркотических средств. Об этом стало известно в рамках заседания антинаркотической комиссии мэрии Сочи.

Как сообщили «КП» - Кубань» в мэрии курорта, в городе наблюдается положительная динамика по профилактике распространения наркотических и психотропных веществ.

- Снизилось число отравлений вследствие употребления наркотических веществ, закрыли ряд аптек, торгующих противозаконными препаратами, усилена профилактическая работа среди молодежи. В городе создано 15 студенческих киберотрядов, отслеживающих противоправный контент в Интернете. В них более 80 студентов, - отметил замглавы Константин Чеботарь.

Ведут борьбу и волонтеры. С начала года активистами «Молодежного патруля» было выявлено 112 ссылок на противоправный контент. Сведения передали в Роскомнадзор.

Кроме того в этом году 1500 подростков стали участниками «Профилактического маршрута безопасности» - акция прошла в 10 ссузах города. Ребятам рассказали о правовой и медицинской составляющей употребления наркотиков.

Так же регулярно в Сочи антинаркотические акции «Здоровый образ жизни», «No Smoking Fest», «Сообщи, где торгуют смертью», «Кубань без наркотрафарета». В них участвуют чиновники, правоохранители, спортсмены, медики и молодежь, пропагандирующая здоровый образ жизни.

Напомним, что накануне патрульные в Сочи задержали 42-летнюю жительницу Омской области с синтетическими наркотиками общим весом почти в 500 граммов.