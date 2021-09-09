Около 1 тысячи гектаров новых виноградников высадят в Новороссийске

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На территории винодельни «Мысхако» в Новороссийске планируют высадить около 1 тысячи гектаров новых виноградников. Об этом стало известно после встречи губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с владельцем производства Алексеем Сидюковым.

– Мы могли лишиться десятков тысяч гектаров ценных сельхозугодий. Сегодня край защищает виноградопригодные земли. Инвесторы должны пользоваться этой возможностью, увеличивать производство закладывать новые насаждения, – отметил Вениамин Кондратьев.

На сегодняшний день винодельня “Мысхако” выпускает около 4 миллионов бутылок вина в год. Предприятие планирует расширить свое производство. Для этого на территории винодельни построят новый завод, гостиничный комплекс и откроют ресторан.

– Благодаря краевому закону о защите виноградопригодной земли от застройки мы можем развиваться дальше. Для этого уже выкупили около 1,2 тысяч гектаров близкой по терруару земли. Ежегодно мы планируем высаживать по 150 гектаров новых насаждений. В течение 8 лет полностью закончим посадку, – заявил владелец винодельни Алексей Сидюков.

В 2021 году на развитие винодельной отрасли выделили свыше 614 миллионов рублей.