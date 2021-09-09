Почти 1,5 тысячи человек остались без света из-за аварии на линии в Краснодаре Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Почти 1,5 тысячи человек остались без света из-за аварии на линии в Краснодаре. Внеплановое отключение произошло в Западном округе.

Отмечается, что сбой в работе электросети произошел в 12:40. Без света остались люди улиц Кропоткина, Головатого, Карла Маркса, Северной, Калинина и Труда. Об этом сообщает пресс-служба ЕДДС Краснодара.

Отмечается, что подача электроэнергии будут возобновлена около 18-19 часов. На месте уже работают специалисты.

По данным ЕДДС, причиной аварийного отключения стало отключение подстанции «ЮЗ-107» и 7 трансформаторных подстанций.