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Общество9 сентября 2021 16:22

Прямая линия с губернатором Краснодарского края пройдет осенью

Ожидается, что она состоится в октябре
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Прямая линия с губернатором Краснодарского края пройдет осенью. Ожидается, что состоится в октябре.

Во время общения с Вениамином Кондратьевым будут подняты темы компенсация ущерб от непогоды, которая бушевала в регионе летом, коронавируса и туристического сезона и не только.

Отмечается, что перенос прямой линии на середину осени был связан с разгулом природной стихии. Параллельно с устранением последствий погода на Кубани обеспечивали комфортное течение туристического сезона.