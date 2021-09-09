Фото: admkrai.krasnodar.ru

Прямая линия с губернатором Краснодарского края пройдет осенью. Ожидается, что состоится в октябре.

Во время общения с Вениамином Кондратьевым будут подняты темы компенсация ущерб от непогоды, которая бушевала в регионе летом, коронавируса и туристического сезона и не только.

Отмечается, что перенос прямой линии на середину осени был связан с разгулом природной стихии. Параллельно с устранением последствий погода на Кубани обеспечивали комфортное течение туристического сезона.