Фото: администрация Сочи

Водопроводные сети и резервуары питьевой воды построят в селе Сергей-Поле в Сочи. В этом населенном пункте проживают свыше 3, 5 тысяч жителей. Водопровод здесь есть, но возраст большей части оборудования перешагнул полувековой рубеж. В 2010 году местный водоканал построил здесь два дополнительных резервуара чистой воды и сети, которые по какой-то причине не подключили. Модернизацию водохозяйственного комплекса села глава города Алексей Копрйгородский обсудил с руководством водоканала во время объезда Лазаревского района Сочи, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

- В скором времени построенные сети введут в эксплуатацию и передадут на баланс муниципальной ресурсоснабжающей организации. Мы разрабатываем новый Генплан города, в котором важно прописать границы сельских территорий с учетом прогнозируемого развития и коммунальной инфраструктуры, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

Сочинский градоначальник отметил, что селяне не должны испытывать дефицита воды, света и газа.

Новые резервуары питьевой воды емкостью 700 кубометров построят до конца сентября. К этому же времени планируется принять на баланс и сети, построенные ранее. Отвечать за их состояние будет сочинский водоканал.

На встрече с активом село муниципальные власти также обсудили строительство дома культуры, современного стадиона с беговыми дорожками на территории местной школы и отремонтировать дорогу из Сергей-Поля и Варваровку.

- Дом культуры для нас - значимый объект. Сейчас ТОС не имеет своего помещения, где можно принимать людей. Надеемся, что со строительством ДК оно у нас появится, - выразил надежду председатель ТОС «Сергей-Поле» Грант Аванесян.

Все затронутые вопросы будут проработаны профильными департаментами мэрии. Возможно, на строительство ДК получится привлечь краевые средства.