На постройку новой канализационной системы в Геленджике потратят 11 миллиардов рублей

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В Геленджике к 2024 году запустят новую систему канализации. По сообщению «РИА Новостей», на эти нужды выделят 11 миллиардов рублей. Там планируют построить новые очистные сооружения, поставить мощные насосы, заменить канализационные коллекторы, а также провести работы, которые позволят отделить ливневую канализацию от городской.

Сейчас организация, которая занимается данным проектом, - ООО «Концессии водоснабжения — Геленджик», подписала документы по реконструкции 18 проблемных объектов.

- Это первый в стране и пока единственный пример государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ, — отметил директор компании Алексей Сорокин.

На сегодняшний день компания уже создала электронную карту сетей, построила трубопровод и закупила необходимую технику. Также на территории ведется укладка глубоководного выпуска.