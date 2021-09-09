Фото instagram.com/andreimakovozov

Полиция опровергла повреждение опоры ж/д моста в Анапе. Ранее об этом заявляли местные жители.

В социальных сетях даже появились фотографии опоры моста около хутора Воскресенского. На снимке кажется, что она немного наклонена. Об этом же заявил автор фото.

Во время проверки выяснилось, что опора цела. Внешние повреждения зафиксированы только у блока. Он защищает конструкцию. Его повредили во время ДТП.

По данным ОМВД по Анапе, водитель иномарки не справился с управлением, съехал с дороги и задел бетонное ограждение.

- Было установлено, что имеет повреждение бетонное ограждение опоры железнодорожного моста, — говорится в сообщении ОМВД по Анапе.

Отмечается, что сама опора не пострадала во время ДТП.