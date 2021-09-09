В Краснодарском крае потеплеет до летних температур

В Краснодарском крае с 9 сентября началось потепление. Синоптики прогнозируют повышение температур до летних значений. Местами на Кубани термометры покажут до +29 градусов тепла.

- Краснодарский край уходит из зоны аномально холодных температур. Заток арктического воздуха прекратился. Теперь в регион начнут поступать теплые массы сначала антлантического происхождения, а потом придет и средиземноморское тепло, - сообщает синоптик центра "Фобос" Елена Волосюк.

Между тем, в регион снова придут дожди, а температуры воздуха будут превышать средние климатические значения.