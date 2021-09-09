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Общество9 сентября 2021 17:13

В День города в Краснодаре пройдет мультимедийная выставка «Маршруты ощущений»

Она откроется в Муниципальном концертном зале
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: пресс-служба МКЗ

Фото: пресс-служба МКЗ

В честь Дня города в Краснодаре состоится уникальная выставка «Маршруты ощущений». На экспозиции будут представлены фотовыставка-запах, саунд-променад и танец-проекция зданий и людей. Все эти объекты позволят посетителям почувствовать атмосферу города с помощью пяти чувств: осязание, обоняние, зрение, слух и вкус.

– В разные годы ко Дню города в Муниципальном концертном зале проходили самые разные выставки: от й станковой живописи до больших международных проектов. Поэтому возникла идея сделать событие, которое заново познакомит краснодарцев с их городом: его новой архитектурой, звуками, запахами и, по большому счету, теми чувствами, которые они рождают у нас, – сообщила автор идеи проекта, заместитель главы администрации Краснодара Лилиана Егорова.

Выставка пройдет в Муниципальном концертном зале с 24 по 26 сентября. Попасть на нее смогут все желающие, прошедшие предварительную запись на сайте . Вход - бесплатный.

«Маршруты ощущений» пройдут в рамках проект «Выход в город»