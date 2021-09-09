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Происшествия9 сентября 2021 17:31

Ректор задолжал сотрудникам более 11 миллионов рублей в Краснодаре

Они недополучали зарплату ровно год
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Ректор задолжал сотрудникам более 11 миллионов рублей в Краснодаре

Ректор задолжал сотрудникам более 11 миллионов рублей в Краснодаре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ректор частного вуза в Краснодаре задолжал сотрудникам более 11 миллионов рублей. Они недополучали зарплату ровно год – с ноября 2019-го по ноябрь 2020 года.

Сейчас работники обратились в полицию. Отмечается, что ректор учебного заведения мог погасить задолженность перед педагогами, но не сделал этого. Он недоплачивал преподавателям ровно год. Эти деньги шли на другие нужды учреждения. Суд дважды обязывал ректора закрыть долг перед сотрудниками, но он никак не реагировал на приговор.

- Благодаря принятым следователем территориального следственного отдела мерам фигурант в ходе следствия погасил перед подчиненными образовавшуюся задолженность в полном объеме, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что два уголовных дела в отношении мужчины уже переданы в суд.