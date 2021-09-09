Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жителям Краснодарского края предлагают рассказать о родственниках – участниках обороны Ленинграда. Это можно сделать в рамках Всероссийской акции «Медаль памяти». Написать очерк можно до 19 сентября.

Отмечается, что рассказы о родственниках принимаются на электронную почту medal@spbarchives.ru и в группу акции во «ВКонтакте». Истории людей, которые участвовали в обороне Ленинграда, появятся на портале «Медаль «За оборону Ленинграда».

Отмечается, что Всероссийская акция увековечит память о подвиге обычных горожан в сложный военный период. Собранная информация будут передана в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга и государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.