В Краснодаре проложили 604 метра трамвайных путей на улице Московской

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова проложили 604 метра новых трамвайных путей, а также провели работы по переустройству инженерной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

— Всего на участке строительства новой трамвайной линии уже уложено 604 м полотна в однопутном исполнении. Наши специалисты в Западном депо продолжают собирать участки трамвайного полотна, — сообщил заместитель начальника службы пути МУП «КТТУ» Андрей Бабаев.

Строительство этой трамвайной линии началось еще в январе 2021 года. К окончанию работ здесь планируют построить 5 километров нового полотна.