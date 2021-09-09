Третий апелляционный суд отказался отменить приговор главе экстремистского объединения «Меджлисс» Фото: Артем КИЛЬКИН

Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор в виде шести лет колонии, назначенный главе запрещенной в стране экстремистской организации «Меджлис» Рефату Чубарову. Заседание прошло 9 сентября в Сочи.

- Сторона защиты просила приговор отменить, уголовное дело направить на новое судебное разбирательство в Верховный суд Крыма. По результатам рассмотрения судебная коллегия оставила без изменения назначенное Чубарову наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщил руководитель секретариата председателя суда Алексей Медведев.

Рефата Чубарова признали виновным в организации массовых беспорядков. Лидер крымских татар открыто не признавал результаты «Крымского референдума» и оспаривал факт присоединения полуострова к Российской Федерации. В феврале 2014 года он убедил своих сторонников саботировать работу депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым. Вооружённые палками, древками от флагов, бутылками с коктейлем Молотова и газовыми баллончиками пикетчики избивали всех, кто пытался им противостоять.

В результате пострадали более сорока граждан, двое из которых скончались в больнице от травм.

Сразу после возбуждения уголовного дела Рефат Чубаров подался в бега. Он объявлен в международный розыск. Судебные заседания в суде первой и апелляционной инстанции прошли без участия обвиняемого.

Срок наказания будет исчислен с момента фактического задержания Чубарова. Приговор вступил в законную силу.