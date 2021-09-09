В Сочи полыхает жилой коттедж площадью 300 кв.м

В Сочи полыхает жилой коттедж. Фото:@typsochi

В начале 18 часов 9 сентября диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании. Полыхал коттедж по Барановскому шоссе в Лазаревском районе. Среди местных жителей этот район считается элитным. Здесь владеют домами многие отечественные звезды. Столб дыма был виден далеко от места пожара.

- В 18.15 по прибытию к месту первых подразделений спасатели установили, что произошло возгорание в жилом доме на площади 300 м2, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пламя охватило практически весь жилой дом. В ликвидации пожара принимают участие 18 человек личного состава и 6 единиц техники. в 19.00 была объявлена локализация пожара на площади 370 кв.м.

Пока неизвестно, что именно стало причиной бедствия.