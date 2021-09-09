К тушению лесного пожара под Геленджиком привлекли авиацию

В тушении лесного пожара принимает участие вертолет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Вертолет Ми-8 приступил к тушению природного пожара рядом с поселком Криница.

По данным МЧС по Краснодарском краю, вертолет произвел 6 сбросов воды общим объемом 30 тонн. В настоящее время угрозы перехода огня на населённые пункты нет.

- 09 сентября от оперативного дежурного Краснодарского краевого лесопожарного центра в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о загорании лесной подстилки на территории Геленджикского лесничества в районе с. Криница. Площадь возгорания составила 1 гектар, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На данный момент площадь горения уменьшилась вполовину и сейчас составляет 450 кв.м. В тушении пожара участвуют 71 человек и 26 единиц техники. В том числе и авиация.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.