В Сочи погасили пожар в районе элитной застройки

В сочи сгорел коттедж. Фото:@typsochi

В Лазаревском районе спасатели потушили пожар в жилом коттедже, площадью почти 400 кв.м.

- В 19.36 спасатели отчитались о ликвидация открытого горения. Во время пожара были эвакуированы 3 человека. Они находились в горящем доме, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило 9 сентября в 18.07. В Лазаревском районе охватило пламенем жилой коттедж, расположенный по Барановскому шоссе. Сочинцы этот микрорайон называют «местной Рублевкой». Виллами владеют здесь многие отечественные знаменитости. Например, на Барановском шоссе построил дом известный юморист Сергей Дроботенко.

В 19.36 пожар был полностью потушен. В ликвидации пожара принимали участие 18 человек личного состава и 6 единиц техники. Пока неизвестно, что именно стало причиной бедствия.