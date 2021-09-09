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Происшествия9 сентября 2021 21:22

В Адыгее будут судить водителя, который сначала сел пьяным за руль, а потом избил полицейского

По статье «Применение насилия в отношении представителя власти» буяну грозит лишение свободы сроком до 5 лет
Евгения ХАЛИКОВА
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31-летний мужчина сначала сел пьяным за руль, а после избил полицейского.

31-летний мужчина сначала сел пьяным за руль, а после избил полицейского.

Фото: Влад КОМЯКОВ

В Адыгее перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в избиении инспектора ДПС. Гиагинским следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Шовгеновского района. 27 мая 2021 года 31-летний мужчина запомнит на всю жизнь. Уж больно хорошо сначала отметил с друзьями очередную важную дату, а после напал на инспектора ДПС.

- По данным следствия обвиняемый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это было замечено сотрудником полиции, находившимся при исполнении своих служебных обязанностей, который потребовал прекратить противоправные действия. Однако обвиняемый вместо того чтобы подчиниться, нанес полицейскому удар ногой в живот, а затем обхватил руками и пытался повалить на землю, - рассказали в СУ СК РФ по республике Адыгее.

Обвинительное заключение направлено в суд. Максимальное наказание за применение насилия в отношении представителя власти - лишение свободы на срок до пяти лет.