В Краснодарском крае на предотвращение наводнений выделено 50 млн рублей

Совещание по предотвращению ЧС. фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Девяти районам Кубани выделят деньги из краевого бюджета на расчистку русел рек. Защиту от паводков и наводнений обсудили 9 сентября на совещании в краевой администрации. Экстремальное лето выявило все слабые места региональной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

– Сегодня мы можем с полным правом говорить, что справились достойно. Нам удалось избежать серьезных разрушений. Оперативно и четко отработали аварийно-спасательные службы и большинство муниципальных образований. Но стихия, равной которой еще не было в регионе, показала где тонко, – подчеркнул Андрей Алексеенко.

Тест стихией не прошли несколько городов. Ливневая канализация в них просто не справилась с выпавшим объемом осадков. В результате под воду ушли, как улицы, так и жилые дома. Сейчас там роют водоотводные каналы. С этого года без подобных сооружений прибрежные города не смогут утвердить генпланы своего развития.

Чтобы свести к минимуму последствия при повторении таких ЧС, на расчистку русел из краевого бюджета в этом году выделили 50 млн рублей.

– Заявки на участие в программе направили Абинский, Апшеронский, Северский, Белореченский и Крымский районы, а также Сочи, Геленджик, Новороссийск и Армавир. Остальные, видимо, считают, что на их территории с руслами рек все хорошо, – отметил министр ГО и ЧС края Сергей Штриков.

По подсчетам ГО и ЧС в крае 29 районов наиболее подверженных наводнениям. Сейчас там необходимо поставить на кадастровый учет все водоотводные каналы и ливневые канализации