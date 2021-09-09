Жители Кубани могут стать «Гордостью нации»

Финал "Гордости нации". Фото: https://vk.com/gordostnation

Администрация Краснодарского края приглашает жителей региона принять участие во всероссийском конкурсе. Стать лауреатами могут представителей некоммерческих и общественных организаций, ансамбли народной песни и пляски, преподаватели и авторы проектов по сохранению родных языков, журналисты и блогеры, рассказывающие о самобытности населения региона, мастера народного прикладного творчества. Подать заявку на участие можно на сайте gordostnation.ru.

- Премию присуждают по семи номинациям: за сохранение и развитие родных языков, вклад в укрепление межнационального мира, и другие, - опубликовано на сайте администрации Краснодарского края.

Всероссийскую премию проводит общественная организация «Ассамблея народов России». Победителей пригласят в Москву на церемонию награждения. Вручение дипломов и президентских грантов приурочат к Дню народного единства.