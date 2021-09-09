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Происшествия9 сентября 2021 23:30

В Краснодарском крае инспектор патрульно-постовой службы украл 440 литров дизтоплива

Дизельное топливо предназначалось для заправки служебного автопарка
Евгения ХАЛИКОВА
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Дизельное топливо предназначалось для заправки служебного автопарка

Дизельное топливо предназначалось для заправки служебного автопарка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморско-Ахтарском районе инспектор патрульно-постовой службы не прошел проверку жадностью. Как сообщил источник в правоохранительных органах, начальник районного отделения МВД назначил подчиненного ответственным за выполнение работ по приёму, хранению, учету и отпуску служебного имущества. Однако на этом посту сотрудник ППС не смог совладать с искушением легкой наживы.

- В ходе проведения проверки в отношении сотрудников было установлено что он завладел дизельным топливом общим объёмом 440 литров, которым распорядился по собственному усмотрению, – рассказал «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ответственный за хранение выписывал горюче-смазочные материалы сам себе. Сейчас следователи выясняют как было использовано украденное дизтопливо и устанавливают сумму ущерба.