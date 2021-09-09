В Краснодаре впервые полностью отремонтируют двухкилометровую улицу Мира

В Краснодаре впервые отремонтируют ул. Мира. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре на улице Мира проведут капитальный ремонт. О начале строительных работ на одной из главных и загруженных дорог краевой столицы, сообщил мэр города.

- В краевом центре завершились работы по всем запланированным к ремонту участкам дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» этапа 2021 г. Отремонтированы все 62 запланированных участка общей протяженностью 79 км, – рассказал Евгений Первышов.

После завершение работ остались «лишние» деньги, которые решили направить на преображение автодороги по ул. Мира. Обновят улицу на всем протяжении - от Кубанской Набережной и до Привокзальной площади.

Это будет первый масштабный ремонт улицы за последние десятилетия. На дороге заменят асфальтобетонное покрытие, нанесут новую разметку и установят новые дорожные знаки. Для удобства пешеходов переложат тротуарную плитку и поменяют устаревшие остановочные павильоны.