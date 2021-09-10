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Происшествия10 сентября 2021 0:11

В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли два человека

В Курганинске столкнулись лоб в лоб легковой автомобиль и автобус
Евгения ХАЛИКОВА
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в Курганинске столкнулись автобус и легковушка. Фото: @chp_kurganinsk

в Курганинске столкнулись автобус и легковушка. Фото: @chp_kurganinsk

Авария случилась 9 сентября вечером. Как сообщили в госавтоинспекции, двигаясь по улице Мира, которая считается одной из самых оживленных городских дорог , водитель ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу. По встречке в это время двигался автобус Hyundai. Водитель микроавтобуса не ожидал опасного маневра от легковушки и не успел увернуться от удара.

- В результате ДТП скончались на месте 58-летний водитель «шестерки» и его 49-летняя пассажирка, – сообщили в УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.

В момент аварии в автобусе не было пассажиров. Водитель Hyundai получил травмы, но от госпитализации отказался. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.