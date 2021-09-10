Представители частного туристического бизнеса на Кубани могут побороться за национальный грант

Программа рассчитана на развитие частного туристического бизнеса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проект направлен на развитие внутреннего и въездного туризма. В Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщили, что предварительный сбор заявок уже открыт. Далее из всех проектов выберут наиболее перспективные, которые и будут отправлена в участие в конкурсе Федерального агентства.

- Победители получат грант на развитие своих инициатив. Выбирать будут между теми проектами, которые смогут привлечь в регион туристов. В приоритете создание инклюзивных гостиниц или туристических маршрутов, - рассказали в Минкурорте региона.

Победители смогут потратить грант на приобретение оборудования, разработку мобильных приложений и аудиогидов. К участию не допустят госучреждения. Конкурс рассчитан именно на развитие частного бизнеса.