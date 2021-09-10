Узнали, где будут отключения света в Сочи 10 сентября 2021 года

10 сентября жителям Сочи придется провести несколько часов без света Фото: Алексей ФОКИН

В Адлерском районе, возможно, утро омрачится отключением электроэнергии на ул. Псебайская, Тульская, Николаевская; ул. Абхазская, ул. Афонская, ул. Владимировская, ул. Ворошиловградская, ул. Дагестанская, ул. Гранатовая, ул. Гомельская, ул. Пермская, ул. Подольская, ул. Терновая, ул. Черновицкая. Здесь света не будет в течение нескольких часов в промежутке с 8 и 18.

Попадут под ограничения и жители Хосты. Лампочки мигнут и погаснут на несоклько часов по ул. Абовяна (частично), пер. Черешневый, ул. Армянская, пер. Армянский, пер. Комбинатовский, ул. Краснодонская 36Б

В Центральный район электрики приедут в 7 утра и пробудут там до 19 вечера. За это время им предстоит проверить все здания, расположенные на пер. Хлебозаводской, пер. Рабочий, ул. Кавказская, СО «Заря-3», ул. Восточная, ул. Виноградная (частично); ул. Гагарина 59,51, пер. Рабочий (частично), пер. Хлебозаводской (частично).

В Лазаревском районе не будут работать электроприборы в поселке Головинка. Здесь ограничение коснутся ул. Центральная, Линейная, Симферопольская, Коммунаров, ул. Заречная, ЖК «Тюльпановка». В этом же районе в селе Нижнее УЧ-Дере пройдут работы на ул. Атарбекова, ул. Енисейская; с. Волковка ул. Космическая, Городская, Волковская.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.