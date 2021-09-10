Почти 3 млн кубанцев регулярно занимаются спортом

Жители Кубани регулярно занимаются спортом. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Развитие спорта стало темой совещания в администрации Краснодарского края. Кубань – лидер среди регионов по развитию любительского спорта. Больше ни в одном субъекте страны количество зарегистрированных в системе Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» не превысило 1 млн.

- Более 54, 5% жителей региона регулярно занимаются физкультурой. Активно развивается спортивная инфраструктура, во всех муниципалитетах строятся новые спортзалы и дворцы, - рассказал вице-губернатор Александр Власов.

Спортивные залы привлекаю все больше людей. В 2021 году количество посетителей районных Домов спорт и тренажерных залов превысило прошлогодние показатели. Более 20% людей с инвалидностью увлечены параспортом.

В регионе развивают 45 базовых видов спорта. Кубанские атлеты за последние полгода приняли участие более чем в 550 соревнованиях различных уровней, в том числе и в Олимпийских играх в Токио.