Погода на 10 сентября 2021 года в Краснодаре: резкое потепление ожидается в краевом центре

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Резкое потепление ожидается в Краснодаре. Уже в пятницу, 10 сентября, воздух прогреется до рекордных отметок за месяц. Он впервые перешагнет рубеж в 27 градусов. Так тепло в краевом центре не было уже больше недели.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 10 сентября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 27-28 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в краевой столице ожидается усиление ветра. На пике порывы будут достигать 9 м/с.