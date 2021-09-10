Погода на 10 сентября 2021 года в Анапе: воздух прогреется до плюс 25 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бархатный сезон на курортах Краснодарского края в разгаре. Каждый день столбики термометров бьют новые локальные рекорды. Так, в Анапе воздух прогреется до плюс 25 градусов. Это один из самых высоких показателей за месяц.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 10 сентября 2021 года в Анапе.

- Максимальная температура воздуха составит +27 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

По прогнозам метеорологов, солнце на курорте будет светить до конца дня. Уже завтра утром в Анапе зарядит мощный ливень.