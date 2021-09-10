На Кубани ищут двух мужчин, которые в тёмных масках украли пять бутылок виски из магазина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани ищут двух мужчин, которые в тёмных масках украли пять бутылок виски из магазина в станице Старонижестеблиевской. Они зашли в супермаркет, что находится на улице Базарной, взяли с полки 5 бутылок виски и прошли с ними мимо кассы на выход.

- О том, что они вынесли алкоголь, стало известно после того, как сотрудники магазина пересмотрели видеозаписи, - рассказал сайту «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах Краснодарского края. - По этим записям полиция сейчас и ищет подозреваемых в краже. Ущерб составил больше 6000 рублей.

Обоим мужчинам на вид 30-40 лет, один из них - среднего роста, плотного телосложения, волосы темные, короткие.

На нем в тот день была темная футболка, шорты и кроссовки. На лице была медицинская маска темного цвета, при себе имел наплечную сумку темного цвета.

Его напарник тоже был в темной маске, он также среднего роста, плотного телосложнения. На нем была кепка темного цвета с белой надписью, темно-синяя футболка и темные шорты.

- При себе он имел сумку темного цвета и чёрный пакет, - пояснил наш источник. - Мужчин, которые умыкнули пять бутылок виски из магазина, сейчас ищем.