Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk/

Упавший с фуры контейнер парализовал движение в Новороссийске. Он рухнул под троллейбусной линией на улице Магистральной.

– Для восстановительных работ будет применена спецтехника, которая позволит поднять тяжеловесный груз, не снимая контактную троллейбусную сеть, – написал в инстаграме глава города-героя Игорь Дяченко.

Отмечается, что поднимут контейнер в ночь с пятницы на субботу. В течение дня, 10 сентября, на участке будут дежурить сотрудники ГИБДД. Они распределят потоки машин и расскажут об альтернативных путях объезда.